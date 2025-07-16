การเกิด Layer-1 ทำให้เกิดความคาดหวัง: Monad สามารถสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดได้หรือไม่?

Monad คือโครงการบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะปริมาณธุรกรรมและข้อจำกัดด้านความสามารถในการปรับขนาดของบล็อคเชนดั้งเดิมเช่น Ethereum ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้เต็มรูปแบบกับ Ethereum Virtual Machine (EVM)
เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงขยายตัวต่อไป การเติบโตอย่างรวดเร็วของแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) เช่น DeFi, NFT และเกมบนบล็อคเชนทำให้มีความต้องการประสิทธิภาพของบล็อคเชนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและความแออัดของเครือข่ายเริ่มสร้างความเครียดให้กับระบบ ปัญหาด้านการปรับขนาด Ethereum ก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมแก๊สที่สูงและปริมาณงานต่ำ ผู้ใช้และนักพัฒนาต่างแสวงหาทางเลือกอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ Monad ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขด้วยเครือข่ายบล็อคเชนที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
Monad ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดผ่านนวัตกรรมหลักดังต่อไปนี้:
กลไกฉันทามติ MonadBFT: Monad สร้างขึ้นจากอัลกอริทึมฉันทามติแบบคลาสสิกเช่น Tendermint และ HotStuff และยังแนะนำการปรับปรุงที่สำคัญ โดยจะใช้แนวทางการกระจายข้อมูลออกและกระจายข้อมูลเข้าที่เน้นผู้นำแบบสองรอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยืนยันบล็อกและการสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายและความหน่วงในการสื่อสารให้เหลือน้อยที่สุด
การดำเนินการแบบคู่ขนาน: Monad รองรับอินสแตนซ์ EVM หลายตัวที่ทำงานพร้อมกัน ทำลายข้อจำกัดของการประมวลผลธุรกรรมแบบต่อเนื่องของ Ethereum และเพิ่มปริมาณงานธุรกรรมได้อย่างมาก
การดำเนินการล่าช้า: ด้วยการแยกฉันทามติและการดำเนินการออกจากกัน Monad อนุญาตให้โหนดต่างๆ สรุปลำดับธุรกรรมระหว่างระยะฉันทามติ ขณะเดียวกันก็ดำเนินการธุรกรรมโดยอิสระในระยะการดำเนินการในภายหลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
MonadDB: ระบบการจัดเก็บค่าแบบคีย์และค่าที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบบล็อคเชนและประสิทธิภาพการค้นหา มีคุณสมบัติในการอ่าน/เขียนความเร็วสูง การจัดเก็บการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด และการโหลดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ รองรับการดำเนินการแบบขนานและการดำเนินการ I/O แบบอะซิงโครนัสของ Monad
ประสิทธิภาพสูง: มีความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมได้ถึง 10,000 รายการต่อวินาที เหนือกว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ เช่น Ethereum อย่างมาก
ความหน่วงต่ำ: ระยะเวลายืนยันบล็อก 1 วินาที ช่วยให้ทำธุรกรรมได้ทันที
ค่าธรรมเนียมต่ำพิเศษ: ลดต้นทุนธุรกรรม ทำให้ DeFi, NFT และการเล่นเกมบนบล็อคเชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น
ความเข้ากันได้ของ EVM เต็มรูปแบบ: นักพัฒนาสามารถย้าย dApps ของตนไปยัง Monad ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนสัญญาอัจฉริยะ Ethereum ที่มีอยู่มากนัก ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคในการเข้าสู่การใช้งาน
กุมภาพันธ์ 2022: ทีมผู้ก่อตั้ง Monad เริ่มวางแนวคิดและออกแบบโปรโตคอลบล็อคเชน
กุมภาพันธ์ 2023: ประสบความสำเร็จในการระดมทุนเริ่มต้นมูลค่า 19 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้น
เมษายน 2024: เสร็จสิ้นรอบการระดมทุน Series A มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย Paradigm แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของตลาดต่อศักยภาพทางเทคโนโลยีของ Monad
ธันวาคม 2024: ก่อตั้งมูลนิธิ Monad เพื่อดูแลการกำกับดูแลโปรโตคอล โปรแกรมการระดมทุนของนักพัฒนา การเติบโตของระบบนิเวศ และการอัพเกรดทางเทคนิค
กุมภาพันธ์ 2025: เปิดตัวเครือข่ายทดสอบสาธารณะ เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการทดสอบที่เข้ากันได้กับ EVM ให้กับนักพัฒนา
Monad ระดมทุนได้มากกว่า 244 ล้านเหรียญสหรัฐจากสองรอบการระดมทุน และได้รับการหนุนหลังจากนักลงทุนรายสำคัญ เช่น Paradigm, Castle Island Ventures และ Brevan Howard Digital
aPriori: แพลตฟอร์มสเตกสภาพคล่องในระบบนิเวศ Monad มุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่นักขุดสามารถสกัดได้ (MEV) โดยนำเสนอโซลูชันสเตกที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้
Kintsu: โปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่องที่ให้ผู้ใช้สามารถวางเดิมพันสินทรัพย์ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้น
Kuru: ระบบแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อขายแบบกระจายอำนาจ (CLOB) ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของผู้ใช้ด้วยกลไกการซื้อขายคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ
Monad Pad: แพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็นและ NFT ที่ใช้ Monad ช่วยให้ทีมโครงการหรือผู้พัฒนาสามารถระดมทุนในระยะเริ่มต้นได้ผ่านการขายล่วงหน้าหรือการขายต่อสาธารณะของโทเค็นหรือ NFT
สถาปัตยกรรมประสิทธิภาพสูงของ Monad รองรับธุรกรรมได้สูงถึง 10,000 รายการต่อวินาที (TPS) มอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi ระบบนิเวศ GameFi และแอปพลิเคชันระดับองค์กร ช่วยขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยี Web3 มาใช้อย่างแพร่หลาย
ด้วยเวลาบล็อก 1 วินาทีและความสิ้นสุดแบบสล็อตเดียว Monad ช่วยให้ยืนยันธุรกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันบล็อกหลายครั้ง ซึ่งแตกต่างจาก Ethereum ฟีเจอร์ความล่าช้าต่ำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในสถานการณ์การตอบสนองรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั่วไป
ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษของ Monad ทำให้การทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ และบ่อยครั้งเป็นไปได้ ช่วยให้ผู้ใช้ DeFi นักเล่นเกม และผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมในแอปพลิเคชัน Web3 ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก ทำให้ฐานผู้ใช้โดยรวมขยายกว้างขึ้น
ความเข้ากันได้อย่างเต็มรูปแบบของ Monad กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) ช่วยให้นักพัฒนามีโซลูชันการไมเกรชั่นที่ราบรื่น ความเข้ากันได้นี้ไม่เพียงทำให้ Monad เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจสำหรับ Ethereum เท่านั้น แต่ยังเร่งการเติบโตของระบบนิเวศด้วยการลดอุปสรรคในการพัฒนา ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยี Web3 มาใช้ในระดับที่กว้างขึ้น
สำหรับนักลงทุนและนักพัฒนาที่เน้นความก้าวหน้าของบล็อคเชนและการนำ Web3 มาใช้ Monad ถือเป็นโครงการที่ควรจับตามองอย่างไม่ต้องสงสัย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้