เรียงลำดับข้อมูลโพสิชันใหม่เพื่อประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในการเทรดฟิวเจอร์ส เมื่อคุณเปิดโพสิชันแล้ว โพสิชันนั้นจะปรากฏภายใต้โพสิชันเปิด รายการโพสิชันเปิดประกอบด้วยคู่การเทรด, โพสิชัน, ราคาเข้าเฉลี่ย, ราคาที่เหมาะสม, ประมาณการ ราคาชำระบัญชี, อัตราส่วนกำไร, กำไร, PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง, PNL ที่รับรู้, การปิดแบบแฟลช, TP/SL, ปิดโพสิชัน, การกลับด้าน และช่องข้อมูลและปุ่มการดำเนินการอื่นๆ อีกมากมาย


เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก บางฟิลด์อาจไม่แสดงครบถ้วน และคุณจะต้องปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลเหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน MEXC ได้เปิดตัวฟีเจอร์การเรียงลำดับโพสิชันเปิด โดยให้คุณปรับแต่งลำดับการแสดงฟิลด์เหล่านี้ตามนิสัยการใช้งานของคุณเองได้

หากคุณมีโพสิชันเปิดอยู่หลายโพสิชัน คุณยังสามารถจัดเรียงโพสิชันเหล่านั้นได้โดยใช้ตัวกรองต่างๆ เช่น โพสิชัน ราคาเข้าเฉลี่ย ราคาเหมาะสม และประมาณการ ราคาชำระบัญชี, อัตรามาร์จิ้น, มาร์จิ้น, PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ PNL ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สามารถเปรียบเทียบรายละเอียดของคู่ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. ประโยชน์หลักสามประการของการปรับคำสั่งข้อมูลโพสิชันเปิดอย่างยืดหยุ่น


1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล


ด้วยการปรับลำดับข้อมูลอย่างยืดหยุ่น เทรดสามารถวางข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในโพสิชันที่โดดเด่นตามนิสัยการเทรดและพื้นที่โฟกัสของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เทรดที่ติดตาม PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่างใกล้ชิดสามารถย้ายฟิลด์นี้ไปไว้ด้านหน้า ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลกำไรและขาดทุนที่สำคัญได้ทันทีเมื่อเปิดหน้าโพสิชัน และสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที

1.2 อำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์โพสิชัน


เมื่อถือโพสิชันหลายโพสิชัน การปรับลำดับข้อมูลจะช่วยให้ผู้เทรดดำเนินการเปรียบเทียบอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การเรียงลำดับโพสิชันตาม PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมากไปน้อย ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุโพสิชันที่มีผลงานดีที่สุดและแย่ที่สุดได้อย่างรวดเร็ว และปรับการจัดสรรโพสิชันตามความเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

1.3 ปรับให้เข้ากับความต้องการการเทรดส่วนบุคคล


ความสามารถในการปรับแต่งคำสั่งข้อมูลในโพสิชันเปิดช่วยให้ผู้เทรดสามารถจัดเรียงข้อมูลตามความต้องการและความต้องการในการเทรดเฉพาะของตนเองได้

2. วิธีการตั้งค่าลำดับการแสดงข้อมูลโพสิชันเปิด


2.1 เว็บ


1) ตรึงคอลัมน์แรก

ฟีเจอร์นี้ทำงานคล้ายกับฟังก์ชันตรึงบานหน้าต่างใน Excel ถัดจากคู่การเทรดภายใต้โพสิชันเปิด มีปุ่มปักหมุด 📌 เมื่อคลิกแล้ว คอลัมน์คู่การเทรดจะถูกตรึง

เมื่อคุณปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าต่าง คอลัมน์คู่การเทรดจะยังคงอยู่คงที่และจะไม่เคลื่อนที่


2) การจัดเรียงใหม่แบบกำหนดเอง

เมื่อคุณต้องการดำเนินการกับโพสิชันเปิดของคุณ เช่น ย้อนกลับหรือปิดโพสิชัน อินเทอร์เฟซบนเว็บอาจต้องให้คุณปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาปุ่มดำเนินการที่จำเป็นก่อนดำเนินการต่อ

ด้วยคุณลักษณะการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง คุณสามารถย้ายปุ่มและฟิลด์ข้อมูลที่ใช้บ่อยไปไว้ด้านหน้า ในขณะที่วางปุ่มและฟิลด์ที่ใช้ไม่บ่อยไว้ด้านหลัง สิ่งนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเมื่อทำการเทรด

ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง การดำเนินการปิดแฟลชจะถูกย้ายไปด้านหน้า โดยการคลิกและกดคอลัมน์ปิดตลาดทั้งหมดภายใต้การปิดแบบแฟลช คุณสามารถลากมันไปทางด้านซ้ายถัดจากคู่การเทรดได้ การปล่อยเมาส์จะทำให้การเคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์และอัพเดตลำดับการแสดงผล

หมายเหตุ: ไม่สามารถย้ายคอลัมน์คู่การเทรดทางด้านซ้ายสุดได้และจะยังคงอยู่ที่เดิมเสมอ


3) การเรียงลำดับโพสิชันเปิดหลายโพสิชัน

หากคุณมีโพสิชันหลายโพสิชันและต้องการเรียงลำดับตามเงื่อนไขเฉพาะจากสูงไปต่ำหรือต่ำไปสูงเพื่อการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเรียงลำดับหลายโพสิชันของ MEXC ได้

คุณสามารถคลิกเกณฑ์การเรียงลำดับต่างๆ เช่น โพสิชัน ราคาเข้าเฉลี่ย ราคาเหมาะสม และประมาณการ ราคาชำระบัญชี, อัตรามาร์จิ้น, มาร์จิ้น, PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือ PNL ที่เกิดขึ้นจริง เกณฑ์แต่ละข้อรองรับทั้งการเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย

ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อคลิกปุ่ม PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและเลือก ▼ คุณสามารถเรียงลำดับโพสิชันทั้งหมดจากสูงไปต่ำตาม PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงได้


2.2 แอป


บนฝั่งแอป ก็มีฟีเจอร์การเรียงลำดับโพสิชันแบบเดียวกัน

เปิดหน้าฟิวเจอร์ส แตะปุ่มจัดเรียงถัดจากคำสั่งเปิด และเลือกเกณฑ์การจัดเรียง ตัวอย่างเช่น ภายใต้ PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ ให้เลือกจากสูงไปต่ำ จากนั้นแตะยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเรียงลำดับโพสิชัน


3. คำศัพท์สำคัญในหน้าโพสิชัน


คู่การเทรดฟิวเจอร์ส: หมายถึงคู่การเทรดที่คุณกำลังดูอยู่ในการเทรดฟิวเจอร์ส สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างคู่การเทรดฟิวเจอร์สและสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น BTC เป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่คู่การเทรด BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส และคู่การเทรด BTCUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส นั้นเป็นคู่การเทรดที่แตกต่างกันสองคู่ สำหรับ MEXC ฟิวเจอร์ส โดยทั่วไปจะระบุเป็น BTCUSDT และ BTCUSD

ขนาดโพสิชัน: หมายถึงมูลค่าของโพสิชันฟิวเจอร์สเปิดของคุณ ใน MEXC Futures ขนาดโพสิชันสามารถแสดงเป็นสามหน่วยที่แตกต่างกัน: USDT, เหรียญ หรือ สัญญา และคุณสามารถเลือกหน่วยตามความต้องการของคุณได้
  • เมื่อแสดงใน USDT ขนาดโพสิชันจะถูกแปลงเป็นค่า USDT ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ 1 BTC และราคาของ BTC อยู่ที่ 120,000 ดอลลาร์ ดังนั้นมูลค่าโพสิชัน BTC ของคุณจะแสดงเป็น 120,000 USDT
  • เมื่อแสดงในเหรียญ ขนาดของโพสิชันจะสะท้อนถึงจำนวนโทเค็นจริงที่ถืออยู่
  • สัญญา เป็นหน่วยพิเศษที่แสดงค่าโทเค็นหรือสกุลเงินเฟียตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคู่การเทรด ตัวอย่างเช่น สัญญา BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส 1 สัญญาแสดงถึง 0.0001 BTC ในขณะที่สัญญา ETHUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส 1 สัญญาแสดงถึง 0.01 ETH ในสัญญาเทรดล่วงหน้าแบบมีหลักประกันเหรียญ 1 สัญญาจะสอดคล้องกับมูลค่า USD คงที่ ตัวอย่างเช่น สัญญา BTCUSD ฟิวเจอร์ส 1 สัญญามีมูลค่า 100 ดอลลาร์ และสัญญา ETHUSD ฟิวเจอร์ส 1 สัญญามีมูลค่า 10 ดอลลาร์
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่กฎการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC

ราคาเข้าเฉลี่ย: ราคาต้นทุนเฉลี่ยเมื่อผู้ใช้เปิดโพสิชัน ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เปิดสัญญาเทรด XRPUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส แบบ long จำนวน 100 สัญญาที่ราคา 2 USDT จากนั้นเปิดสัญญาเทรดคู่เดียวกันอีก 100 สัญญาที่ราคา 2.1 USDT ราคาเข้าเฉลี่ยของผู้ใช้จะถูกคำนวณดังนี้:
(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT

ราคาที่ยุติธรรม: มีการนำกลไกมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความสูญเสียอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาที่ผิดปกติบนแพลตฟอร์มเดียว คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลราคาจากตลาดหลักทรัพย์หลัก ซึ่งให้การสะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงได้อย่างยุติธรรมยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ยุติธรรม โปรดดูที่: ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาสุดท้าย

ประมาณการ ราคาชำระบัญชี: เมื่อราคาที่เป็นธรรมไปถึงราคาชำระบัญชีโดยประมาณ โพสิชันของคุณจะถูกชำระบัญชี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระบัญชีโปรดดูที่: การชำระบัญชีคืออะไร?

ปริมาณคำสั่งและปริมาณที่จับคู่แล้ว: ปริามาณคำสั่ง หมายถึง จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับซึ่งกำหนดโดยผู้ใช้เมื่อทำการส่งคำสั่ง เมื่อขนาดคำสั่งซื้อมีขนาดใหญ่ มักจะถูกแยกออกเป็นคำสั่งซื้อย่อยหลายรายการและดำเนินการตามลำดับ ปริมาณที่จับคู่ หมายถึง จำนวนเงินจริงที่ได้รับการดำเนินการ เมื่อปริมาณการสั่งซื้อเท่ากับปริมาณที่ดำเนินการ แสดงว่าคำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการสำเร็จแล้ว

ราคาคำสั่งและราคาเฉลี่ยที่จับคู่: ราคาคำสั่ง หมายถึง ราคาที่คาดว่าผู้ใช้จะป้อนเมื่อทำการสั่งซื้อ หากผู้ใช้เลือกคำสั่งจำกัด ราคาคำสั่งจะเท่ากับราคาที่ผู้ใช้ป้อน หากผู้ใช้เลือกคำสั่งเทรดในตลาด ราคาคำสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับผลการเทรดจริง เมื่อขนาดคำสั่งซื้อมีขนาดใหญ่ มักจะถูกแยกออกเป็นคำสั่งซื้อย่อยหลายรายการและดำเนินการตามลำดับ เนื่องจากความผันผวนของตลาด ราคาที่ดำเนินการจริงของคำสั่งซื้อขนาดเล็กเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของราคาที่เติมเหล่านี้คือราคาที่เติมเฉลี่ย

PNL ที่รับรู้แล้ว: กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโพสิชัน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน และ PNL จากการปิดโพสิชัน (ไม่รวมส่วนของค่าธรรมเนียมที่หักโดยใช้บัตรกำนัลหรือ MX) สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์การเทรดล่วงหน้า โปรดดูที่: คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส

ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงานเทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ด้วยการเข้าร่วม ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำผ่านกิจกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาดและคว้าโอกาสด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการเร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

