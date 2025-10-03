Welshare Health Token (WEL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Welshare Health Token(WEL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:55:43 (UTC+8)
Welshare Health Token (WEL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Welshare Health Token(WEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 351.23K
$ 351.23K$ 351.23K
Totalt utbud:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Cirkulerande utbud
$ 245.74M
$ 245.74M$ 245.74M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
Högsta någonsin:
$ 0.146838
$ 0.146838$ 0.146838
Lägsta någonsin:
$ 0.00135268
$ 0.00135268$ 0.00135268
Aktuellt pris:
$ 0.00142926
$ 0.00142926$ 0.00142926

Welshare Health Token (WEL) Information

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.

Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.

Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Officiell webbplats:
https://www.welshare.health/
Whitepaper:
https://whitepaper.welshare.health/

Welshare Health Token (WEL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Welshare Health Token (WEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WEL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WEL:s tokenomics, utforska WEL-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WEL

Vill du veta vart WEL kan vara på väg? På WEL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

