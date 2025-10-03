Utforska WaterNeuron(WTN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WTN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WaterNeuron(WTN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WTN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om WTN WTN prisinformation WTN officiell webbplats WTN tokenomics WTN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / WaterNeuron (WTN) / Tokenomik / WaterNeuron (WTN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om WaterNeuron(WTN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD waterneuron tokenomics Information om waterneuron WaterNeuron (WTN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WaterNeuron(WTN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Totalt utbud: $ 117.06M $ 117.06M $ 117.06M Cirkulerande utbud $ 117.06M $ 117.06M $ 117.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Högsta någonsin: $ 0.956263 $ 0.956263 $ 0.956263 Lägsta någonsin: $ 0.054954 $ 0.054954 $ 0.054954 Aktuellt pris: $ 0.090243 $ 0.090243 $ 0.090243 Läs mer om priset på WaterNeuron(WTN) Köp WTN nu! WaterNeuron (WTN) Information WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. Officiell webbplats: https://docs.waterneuron.fi WaterNeuron (WTN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i WaterNeuron (WTN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WTN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WTN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WTN:s tokenomics, utforska WTN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WTN Vill du veta vart WTN kan vara på väg? På WTN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WTN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn