Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomics och prisanalys
Terry In The Trenches (TERRY) Information
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Terry In The Trenches (TERRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet TERRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många TERRY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
