ternio tokenomics Information om ternio Ternio (TERN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ternio(TERN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 255.43K $ 255.43K $ 255.43K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 590.06K $ 590.06K $ 590.06K Högsta någonsin: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00059006 $ 0.00059006 $ 0.00059006 Läs mer om priset på Ternio(TERN) Ternio (TERN) Information Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Officiell webbplats: https://unbanked.com/ Whitepaper: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Ternio (TERN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ternio (TERN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TERN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TERN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TERN:s tokenomics, utforska TERN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TERN Vill du veta vart TERN kan vara på väg? På TERN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.