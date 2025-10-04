Utforska Sable(SABLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SABLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Sable(SABLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SABLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Sable (SABLE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sable(SABLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 121.51K $ 121.51K $ 121.51K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 26.41M $ 26.41M $ 26.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 460.02K $ 460.02K $ 460.02K Högsta någonsin: $ 0.091172 $ 0.091172 $ 0.091172 Lägsta någonsin: $ 0.00287378 $ 0.00287378 $ 0.00287378 Aktuellt pris: $ 0.00460015 $ 0.00460015 $ 0.00460015 Läs mer om priset på Sable(SABLE) Köp SABLE nu! Sable (SABLE) Information What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital. What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity’s codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship. History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality. What’s next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SABLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SABLE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SABLE:s tokenomics, utforska SABLE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SABLE Vill du veta vart SABLE kan vara på väg? På SABLE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SABLE-tokens prisförutsägelse nu! 