Utforska Offshift(XFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Offshift(XFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!