Lore (LORE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lore(LORE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Totalt utbud: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerande utbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (värdering efter full utspädning): $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lore (LORE) Information Born from the whimsical wizard posting vibes found across internet culture, $LORE is a memecoin that turns community creativity into an enchanting journey. It leverages cutting-edge AI to conjure its signature fantasy art style- evoking wizards, quests, and ancient scrolls- while immersing holders in a shared, evolving mythos. Beyond its aesthetic magic, $LORE thrives in a digital zeitgeist, resonating with the lexicon of modern meme culture. Its presence spans platforms weaving itself into the language and imagination of a generation. $LORE is not merely a token but a movement- an artifact of collaboration, storytelling, and timeless intrigue. Officiell webbplats: https://www.loresolana.org/ Lore (LORE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Lore (LORE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LORE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LORE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.