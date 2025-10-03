Utforska LiquidScan(LQSCAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LQSCAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LiquidScan(LQSCAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LQSCAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

LiquidScan (LQSCAN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LiquidScan(LQSCAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 175.65K $ 175.65K $ 175.65K Totalt utbud: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Cirkulerande utbud $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (värdering efter full utspädning): $ 175.65K $ 175.65K $ 175.65K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00018974 $ 0.00018974 $ 0.00018974 Läs mer om priset på LiquidScan(LQSCAN) Köp LQSCAN nu! LiquidScan (LQSCAN) Information LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Officiell webbplats: https://liquidscan.fun/ LiquidScan (LQSCAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LiquidScan (LQSCAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LQSCAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LQSCAN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LQSCAN:s tokenomics, utforska LQSCAN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LQSCAN Vill du veta vart LQSCAN kan vara på väg? 