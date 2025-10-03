Utforska Libre(LIBRE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LIBRE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Libre(LIBRE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LIBRE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Libre (LIBRE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Libre(LIBRE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 861.00K $ 861.00K $ 861.00K Totalt utbud: $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B Cirkulerande utbud $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B FDV (värdering efter full utspädning): $ 861.00K $ 861.00K $ 861.00K Högsta någonsin: $ 0.0054327 $ 0.0054327 $ 0.0054327 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00026689 $ 0.00026689 $ 0.00026689 Läs mer om priset på Libre(LIBRE) Köp LIBRE nu! Libre (LIBRE) Information Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield. Officiell webbplats: https://www.libre.org Whitepaper: https://docs.libre.org Libre (LIBRE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Libre (LIBRE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LIBRE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LIBRE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.