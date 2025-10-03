Utforska Kill Zero(K0) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om K0-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Kill Zero(K0) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om K0-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Kill Zero (K0) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kill Zero(K0), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 233.13K
Totalt utbud: $ 7.64B
Cirkulerande utbud $ 7.64B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 233.13K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Kill Zero (K0) Information

Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.

Officiell webbplats: https://kill0.app

Kill Zero (K0) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Kill Zero (K0) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet K0-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många K0-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.