Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Infinite Trading Protocol(ITP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Infinite Trading Protocol(ITP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 91.01K $ 91.01K $ 91.01K Totalt utbud: $ 660.14M $ 660.14M $ 660.14M Cirkulerande utbud $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.31M $ 13.31M $ 13.31M Högsta någonsin: $ 0.02969891 $ 0.02969891 $ 0.02969891 Lägsta någonsin: $ 0.01241365 $ 0.01241365 $ 0.01241365 Aktuellt pris: $ 0.02016802 $ 0.02016802 $ 0.02016802 Läs mer om priset på Infinite Trading Protocol(ITP) Köp ITP nu!

Infinite Trading Protocol (ITP) Information Officiell webbplats: https://www.infinitetrading.io/ Whitepaper: https://docs.infinitetrading.io/

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Infinite Trading Protocol (ITP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ITP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ITP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ITP:s tokenomics, utforska ITP-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ITP Vill du veta vart ITP kan vara på väg? På ITP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ITP-tokens prisförutsägelse nu!

