Infinite Trading Protocol Pris idag

Livepriset för Infinite Trading Protocol (ITP) idag är $ 0.01960484, med en förändring på 1.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ITP till USD är$ 0.01960484 per ITP.

Infinite Trading Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 92,396, med ett cirkulerande utbud på 4.71M ITP. Under de senaste 24 timmarna handlades ITP mellan $ 0.01917762 (lägsta) och $ 0.02007782 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02969891, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01241365.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ITP med -0.72% under den senaste timmen och -5.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Infinite Trading Protocol (ITP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 92.40K$ 92.40K $ 92.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Cirkulationsutbud 4.71M 4.71M 4.71M Totalt utbud 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Det aktuella börsvärdet för Infinite Trading Protocol är $ 92.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ITP är 4.71M, med ett totalt utbud på 660146957.2169611. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.94M.