HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HadesAI by Virtuals(HADES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
HadesAI by Virtuals (HADES) Information
Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.
HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i HadesAI by Virtuals (HADES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HADES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HADES-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
