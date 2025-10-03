Gradient (GRAY) Tokenomics
Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.
Gradient (GRAY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Gradient (GRAY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GRAY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GRAY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för GRAY
