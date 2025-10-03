VANA (VANA) Tokenomics

VANA (VANA) Tokenomics

VANA (VANA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VANA(VANA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 119.79M
Totalt utbud:
$ 112.64M
Cirkulerande utbud
$ 30.08M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 477.84M
Högsta någonsin:
$ 35.517
Lägsta någonsin:
$ 3.6692812108681805
Aktuellt pris:
$ 3.982
VANA (VANA) Information

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Officiell webbplats:
https://www.vana.org/
Whitepaper:
https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://vanascan.io/

VANA (VANA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i VANA (VANA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VANA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VANA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VANA:s tokenomics, utforska VANA-tokens pris i realtid!

VANA (VANA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för VANA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för VANA

Vill du veta vart VANA kan vara på väg? På VANA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

