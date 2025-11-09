BörsDEX+
Livepriset för Go Rest Offline idag är 0 USD.GROF börsvärdet är 82,304 USD. Följ prisuppdateringar för GROF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GROF

GROF prisinformation

Vad är GROF

GROF whitepaper

GROF officiell webbplats

GROF tokenomics

GROF Prisförutsägelse

Go Rest Offline Logotyp

Go Rest Offline Pris (GROF)

Onoterad

1 GROF-till-USD pris i realtid:

$0.00011002
$0.00011002
-2.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Go Rest Offline (GROF) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:22 (UTC+8)

Go Rest Offline Pris idag

Livepriset för Go Rest Offline (GROF) idag är --, med en förändring på 2.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GROF till USD är-- per GROF.

Go Rest Offline rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 82,304, med ett cirkulerande utbud på 747.53M GROF. Under de senaste 24 timmarna handlades GROF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0059774, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GROF med +0.34% under den senaste timmen och -21.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Go Rest Offline (GROF) Marknadsinformation

$ 82.30K
$ 82.30K

--
--

$ 110.10K
$ 110.10K

747.53M
747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062

Det aktuella börsvärdet för Go Rest Offline är $ 82.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GROF är 747.53M, med ett totalt utbud på 999974194.172062. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 110.10K.

Go Rest Offline Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774

$ 0
$ 0

+0.34%

-2.18%

-21.94%

-21.94%

Go Rest Offline (GROF) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Go Rest Offline till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Go Rest Offline till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Go Rest Offline till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Go Rest Offline till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.18%
30 dagar$ 0-57.41%
60 dagar$ 0-92.07%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Go Rest Offline

Go Rest Offline (GROF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GROF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Go Rest Offline (GROF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Go Rest Offline potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Go Rest Offline kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GROF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Go Rest Offline Price Prediction.

Vad är Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

Go Rest Offline (GROF) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Go Rest Offline

Hur mycket kommer 1 Go Rest Offline att vara värd år 2030?
Om Go Rest Offline skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Go Rest Offline-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:22 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Go Rest Offline

