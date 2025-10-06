SQUADBOOM Pris idag

Livepriset för SQUADBOOM (SBM) idag är $ 0.00538, med en förändring på 19.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBM till USD är$ 0.00538 per SBM.

SQUADBOOM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SBM. Under de senaste 24 timmarna handlades SBM mellan $ 0.00399 (lägsta) och $ 0.03949 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBM med -17.74% under den senaste timmen och -94.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.03M.

SQUADBOOM (SBM) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Marknadsvärde efter full utspädning $ 538.00K$ 538.00K $ 538.00K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja BSC

