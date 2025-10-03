Utforska FireStarter(FLAME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLAME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FireStarter(FLAME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLAME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FLAME FLAME prisinformation FLAME officiell webbplats FLAME tokenomics FLAME Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / FireStarter (FLAME) / Tokenomik / FireStarter (FLAME) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om FireStarter(FLAME), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD firestarter tokenomics Information om firestarter FireStarter (FLAME) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FireStarter(FLAME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 241.76K $ 241.76K $ 241.76K Totalt utbud: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Cirkulerande utbud $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (värdering efter full utspädning): $ 352.89K $ 352.89K $ 352.89K Högsta någonsin: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Lägsta någonsin: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Aktuellt pris: $ 0.00353672 $ 0.00353672 $ 0.00353672 Läs mer om priset på FireStarter(FLAME) Köp FLAME nu! FireStarter (FLAME) Information FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Officiell webbplats: https://firestarter.fi/ FireStarter (FLAME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FireStarter (FLAME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FLAME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FLAME-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FLAME:s tokenomics, utforska FLAME-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FLAME Vill du veta vart FLAME kan vara på väg? På FLAME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FLAME-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn