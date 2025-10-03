Utforska DPRating(RATING) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RATING-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DPRating(RATING) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RATING-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DPRating (RATING) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DPRating(RATING), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 464.92K
Totalt utbud: $ 10.00B
Cirkulerande utbud $ 4.40B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.06M
Högsta någonsin: $ 0.01921056
Lägsta någonsin: $ -0.002511307912531869
Aktuellt pris: $ 0.00010564

DPRating (RATING) Information

DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).

Officiell webbplats: http://token.dprating.com/

DPRating (RATING) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DPRating (RATING) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet RATING-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många RATING-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.