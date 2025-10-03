Utforska DOSE(DOSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOSE(DOSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om DOSE DOSE prisinformation DOSE officiell webbplats DOSE tokenomics DOSE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / DOSE (DOSE) / Tokenomik / DOSE (DOSE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om DOSE(DOSE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD dose tokenomics Information om dose DOSE (DOSE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOSE(DOSE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Totalt utbud: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerande utbud $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Högsta någonsin: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00036602 $ 0.00036602 $ 0.00036602 Läs mer om priset på DOSE(DOSE) Köp DOSE nu! DOSE (DOSE) Information DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Officiell webbplats: https://www.dosetoken.com/ DOSE (DOSE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOSE (DOSE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOSE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOSE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DOSE:s tokenomics, utforska DOSE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DOSE Vill du veta vart DOSE kan vara på väg? På DOSE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DOSE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn