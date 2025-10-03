Comtech Gold (CGO) Tokenomics

Comtech Gold (CGO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Comtech Gold(CGO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:32:58 (UTC+8)
USD

Comtech Gold (CGO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Comtech Gold(CGO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M
Totalt utbud:
$ 109.00K
$ 109.00K$ 109.00K
Cirkulerande utbud
$ 109.00K
$ 109.00K$ 109.00K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M
Högsta någonsin:
$ 125.13
$ 125.13$ 125.13
Lägsta någonsin:
$ 51.61
$ 51.61$ 51.61
Aktuellt pris:
$ 123.96
$ 123.96$ 123.96

Comtech Gold (CGO) Information

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions.

One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.

Officiell webbplats:
https://www.comtechgold.com/
Whitepaper:
https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf

Comtech Gold (CGO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Comtech Gold (CGO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CGO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CGO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CGO:s tokenomics, utforska CGO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för CGO

Vill du veta vart CGO kan vara på väg? På CGO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn