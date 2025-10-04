Utforska Coder GF(CODERGF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CODERGF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coder GF(CODERGF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CODERGF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Coder GF (CODERGF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coder GF(CODERGF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.79K Totalt utbud: $ 999.25M Cirkulerande utbud $ 999.25M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.79K Högsta någonsin: $ 0.00527432 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Coder GF (CODERGF) Information Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you're looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I've got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let's collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary! Officiell webbplats: https://www.codergf.xyz/ Coder GF (CODERGF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coder GF (CODERGF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CODERGF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CODERGF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.