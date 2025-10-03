Utforska buidl(BUIDL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUIDL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska buidl(BUIDL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUIDL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

buidl (BUIDL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för buidl(BUIDL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 896.83K $ 896.83K $ 896.83K Totalt utbud: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerande utbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 896.83K $ 896.83K $ 896.83K Högsta någonsin: $ 0.01813282 $ 0.01813282 $ 0.01813282 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00089693 $ 0.00089693 $ 0.00089693 Läs mer om priset på buidl(BUIDL) Köp BUIDL nu! buidl (BUIDL) Information dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BUIDL:s tokenomics, utforska BUIDL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BUIDL Vill du veta vart BUIDL kan vara på väg? På BUIDL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BUIDL-tokens prisförutsägelse nu! 