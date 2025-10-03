Utforska BlockCentral Token(BLOC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLOC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BlockCentral Token(BLOC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLOC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / BlockCentral Token (BLOC) / Tokenomik / BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BlockCentral Token(BLOC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 106.69K $ 106.69K $ 106.69K Totalt utbud: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M Cirkulerande utbud $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M FDV (värdering efter full utspädning): $ 106.69K $ 106.69K $ 106.69K Högsta någonsin: $ 0.02182127 $ 0.02182127 $ 0.02182127 Lägsta någonsin: $ 0.00166073 $ 0.00166073 $ 0.00166073 Aktuellt pris: $ 0.00167066 $ 0.00167066 $ 0.00167066 Läs mer om priset på BlockCentral Token(BLOC) Köp BLOC nu! BlockCentral Token (BLOC) Information What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp. Officiell webbplats: https://www.blockcentral.io/ Whitepaper: https://docs.blockcentral.io/blockcentral BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BlockCentral Token (BLOC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLOC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLOC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BLOC:s tokenomics, utforska BLOC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BLOC Vill du veta vart BLOC kan vara på väg? På BLOC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BLOC-tokens prisförutsägelse nu! 