BLES Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Blind Boxes (BLES) / Tokenomik / Blind Boxes (BLES) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Blind Boxes(BLES), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD blind-boxes tokenomics Information om blind-boxes Blind Boxes (BLES) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Blind Boxes(BLES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 105.77K $ 105.77K $ 105.77K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M FDV (värdering efter full utspädning): $ 580.93K $ 580.93K $ 580.93K Högsta någonsin: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00583825 $ 0.00583825 $ 0.00583825 Läs mer om priset på Blind Boxes(BLES) Köp BLES nu! Blind Boxes (BLES) Information BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Officiell webbplats: https://bles.trade Blind Boxes (BLES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Blind Boxes (BLES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLES-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BLES:s tokenomics, utforska BLES-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BLES Vill du veta vart BLES kan vara på väg? På BLES sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BLES-tokens prisförutsägelse nu!