Bitcat (BITCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcat(BITCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 298.88K $ 298.88K $ 298.88K Totalt utbud: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Cirkulerande utbud $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (värdering efter full utspädning): $ 298.88K $ 298.88K $ 298.88K Högsta någonsin: $ 0.03754624 $ 0.03754624 $ 0.03754624 Lägsta någonsin: $ 0.00021934 $ 0.00021934 $ 0.00021934 Aktuellt pris: $ 0.00029926 $ 0.00029926 $ 0.00029926

Bitcat (BITCAT) Information BITCAT: The Prosperous Cat Blesses Bitcoin. Born alongside Bitcoin, BITCAT is the mystical feline guardian of the blockchain. With its 9 lives, it symbolizes Bitcoin's strength, precision, and infinite potential. BITCAT safeguards your wealth, ensuring luck and prosperity flow with every transaction. Legend says it watches over block number nine, blessing the network with abundance and security. Join the BITCAT community and let this charming cat guide your journey to financial freedom. Embrace BITCAT, the mascot of Bitcoin!

Officiell webbplats: https://solanabitcat.com

Bitcat (BITCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bitcat (BITCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BITCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BITCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.