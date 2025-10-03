Utforska Beincom(BIC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Beincom(BIC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BIC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M Totalt utbud: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerande utbud $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.53M $ 46.53M $ 46.53M Högsta någonsin: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 Lägsta någonsin: $ 0.00778468 $ 0.00778468 $ 0.00778468 Aktuellt pris: $ 0.00926505 $ 0.00926505 $ 0.00926505 Läs mer om priset på Beincom(BIC) Beincom (BIC) Information Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Officiell webbplats: https://www.beincom.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link Beincom (BIC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Beincom (BIC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BIC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BIC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 