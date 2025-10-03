Utforska Based ETH(BSDETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSDETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Based ETH(BSDETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSDETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M Totalt utbud: $ 4.52K $ 4.52K $ 4.52K Cirkulerande utbud $ 4.52K $ 4.52K $ 4.52K FDV (värdering efter full utspädning): $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M Högsta någonsin: $ 5,114.36 $ 5,114.36 $ 5,114.36 Lägsta någonsin: $ 1,431.56 $ 1,431.56 $ 1,431.56 Aktuellt pris: $ 4,612.52 $ 4,612.52 $ 4,612.52

Based ETH (BSDETH) Information Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as "RTokens." RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Officiell webbplats: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Based ETH (BSDETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Based ETH (BSDETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BSDETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BSDETH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 