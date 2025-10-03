API3 (API3) Tokenomics

API3 (API3) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om API3(API3), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:52:50 (UTC+8)
USD

API3 (API3) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för API3(API3), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 69.16M
$ 69.16M$ 69.16M
Totalt utbud:
$ 152.71M
$ 152.71M$ 152.71M
Cirkulerande utbud
$ 86.42M
$ 86.42M$ 86.42M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 122.21M
$ 122.21M$ 122.21M
Högsta någonsin:
$ 10.424
$ 10.424$ 10.424
Lägsta någonsin:
$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105$ 0.49636310987915105
Aktuellt pris:
$ 0.8003
$ 0.8003$ 0.8003

API3 (API3) Information

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

Officiell webbplats:
https://api3.org/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a

API3 (API3) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i API3 (API3) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet API3-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många API3-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår API3:s tokenomics, utforska API3-tokens pris i realtid!

Hur man köper API3

Är du intresserad av att lägga till API3(API3) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa API3, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

API3 (API3) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för API3 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för API3

Vill du veta vart API3 kan vara på väg? På API3 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

