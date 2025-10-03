Utforska B20(B20) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om B20-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska B20(B20) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om B20-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

B20 (B20) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för B20(B20), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 286.42K
Totalt utbud: $ 10.00M
Cirkulerande utbud $ 4.97M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 575.80K
Högsta någonsin: $ 28.62
Lägsta någonsin: $ 0.01405272
Aktuellt pris: $ 0.05758

B20 (B20) Information

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance

Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault.

Officiell webbplats: https://b20.whalestreet.xyz

B20 (B20) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i B20 (B20) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet B20-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många B20-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår B20:s tokenomics, utforska B20-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för B20

Vill du veta vart B20 kan vara på väg? På B20 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.