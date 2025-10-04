Utforska Automatic Treasury Machine(ATM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Automatic Treasury Machine(ATM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Automatic Treasury Machine(ATM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 24.48K $ 24.48K $ 24.48K Totalt utbud: $ 996.63M $ 996.63M $ 996.63M Cirkulerande utbud $ 996.63M $ 996.63M $ 996.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.48K $ 24.48K $ 24.48K Högsta någonsin: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Automatic Treasury Machine(ATM) Köp ATM nu! Automatic Treasury Machine (ATM) Information ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Officiell webbplats: https://atmsolcoin.com/ Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Automatic Treasury Machine (ATM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ATM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ATM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ATM:s tokenomics, utforska ATM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ATM Vill du veta vart ATM kan vara på väg? 