Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics
Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Automatic Treasury Machine(ATM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Automatic Treasury Machine (ATM) Information
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Automatic Treasury Machine (ATM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ATM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ATM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ATM:s tokenomics, utforska ATM-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ATM
Vill du veta vart ATM kan vara på väg? På ATM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn