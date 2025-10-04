Utforska AMPLY(AMPLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AMPLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AMPLY(AMPLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AMPLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

AMPLY (AMPLY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AMPLY(AMPLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.30K $ 29.30K $ 29.30K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 19.75M $ 19.75M $ 19.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Högsta någonsin: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00149365 $ 0.00149365 $ 0.00149365 AMPLY (AMPLY) Information Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Officiell webbplats: https://amply.finance/ Whitepaper: https://docs.amply.finance/ AMPLY (AMPLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AMPLY (AMPLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AMPLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AMPLY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.