Mer om TED TED prisinformation TED whitepaper TED officiell webbplats TED tokenomics TED Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Agent Ted (TED) / Tokenomik / Agent Ted (TED) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Agent Ted(TED), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD agent-ted tokenomics Information om agent-ted Agent Ted (TED) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Agent Ted(TED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Högsta någonsin: $ 0.050497 $ 0.050497 $ 0.050497 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00383074 $ 0.00383074 $ 0.00383074 Läs mer om priset på Agent Ted(TED) Köp TED nu! Agent Ted (TED) Information Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain. Officiell webbplats: https://tedtech.ai/ Whitepaper: https://agent-ted.gitbook.io/agent-ted Agent Ted (TED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Agent Ted (TED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TED:s tokenomics, utforska TED-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TED Vill du veta vart TED kan vara på väg? På TED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TED-tokens prisförutsägelse nu! 