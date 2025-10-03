ZAYA AI (ZAI) Tokenomics

ZAYA AI (ZAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ZAYA AI(ZAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:35:53 (UTC+8)
ZAYA AI (ZAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZAYA AI(ZAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 796.00K
$ 796.00K
Högsta någonsin:
$ 0.4953
$ 0.4953
Lägsta någonsin:
$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325
Aktuellt pris:
$ 0.00796
$ 0.00796

ZAYA AI (ZAI) Information

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

Officiell webbplats:
https://zayablockchain.com/
Whitepaper:
https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

ZAYA AI (ZAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ZAYA AI (ZAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ZAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ZAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ZAI:s tokenomics, utforska ZAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper ZAI

Är du intresserad av att lägga till ZAYA AI(ZAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ZAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

ZAYA AI (ZAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ZAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ZAI

Vill du veta vart ZAI kan vara på väg? På ZAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

