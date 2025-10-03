XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om XRPaynet(XRPAYNET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:48:03 (UTC+8)
USD

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XRPaynet(XRPAYNET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 211.12K
Totalt utbud:
$ 29.99B
Cirkulerande utbud
$ 5.61B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.13M
Högsta någonsin:
$ 0.00821
Lägsta någonsin:
$ 0.00002159930267302
Aktuellt pris:
$ 0.00003761
XRPaynet (XRPAYNET) Information

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

Officiell webbplats:
https://xrpaynet.com/
Blockkedjeutforskare:
https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i XRPaynet (XRPAYNET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet XRPAYNET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många XRPAYNET-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår XRPAYNET:s tokenomics, utforska XRPAYNET-tokens pris i realtid!

XRPaynet (XRPAYNET) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för XRPAYNET hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för XRPAYNET

Vill du veta vart XRPAYNET kan vara på väg? På XRPAYNET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

