Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Axie Infinity(AXS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många AXS-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet AXS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Axie Infinity (AXS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper AXS Är du intresserad av att lägga till Axie Infinity(AXS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AXS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper AXS på MEXC nu!

Axie Infinity (AXS) Prishistorik Att analysera prishistoriken för AXS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för AXS nu!