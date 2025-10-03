Axie Infinity (AXS) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Axie Infinity(AXS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Axie Infinity (AXS) Information
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity (AXS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Axie Infinity (AXS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AXS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AXS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår AXS:s tokenomics, utforska AXS-tokens pris i realtid!
Axie Infinity (AXS) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för AXS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för AXS
Vill du veta vart AXS kan vara på väg? På AXS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
