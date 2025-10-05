Livepriset för XOCIETY idag är 0.003066 USD. Följ kursuppdateringar för XO-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska XO prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för XOCIETY idag är 0.003066 USD. Följ kursuppdateringar för XO-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska XO prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om XO

XO prisinformation

XO whitepaper

XO officiell webbplats

XO tokenomics

XO Prisförutsägelse

XO historik

XO Köpguide

XO-till-fiat valutaomvandlare

XO spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

XOCIETY Logotyp

XOCIETY-kurs(XO)

1 XO-till-USD pris i realtid:

$0.003066
$0.003066$0.003066
+0.49%1D
USD
XOCIETY (XO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:34:02 (UTC+8)

XOCIETY (XO) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003019
$ 0.003019$ 0.003019
lägsta under 24-timmar
$ 0.003194
$ 0.003194$ 0.003194
högsta under 24-timmar

$ 0.003019
$ 0.003019$ 0.003019

$ 0.003194
$ 0.003194$ 0.003194

--
----

--
----

-0.07%

+0.49%

+5.25%

+5.25%

XOCIETY (XO) priset i realtid är $ 0.003066. Under de senaste 24 timmarna har XO handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.003019 och en högsta nivå på $ 0.003194, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. XOs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har XO förändrats med -0.07% under den senaste timmen, +0.49% under 24 timmar och +5.25% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

XOCIETY (XO) Marknadsinformation

--
----

$ 86.11K
$ 86.11K$ 86.11K

$ 15.33M
$ 15.33M$ 15.33M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

Det aktuella börsvärdet för XOCIETY är --, med en 24h-handelsvolym på $ 86.11K. Det cirkulerande utbudet av XO är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.33M.

XOCIETY (XO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för XOCIETY idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00001495+0.49%
30 dagar$ -0.002872-48.37%
60 dagar$ -0.00353-53.52%
90 dagar$ -0.004409-58.99%
XOCIETY Prisförändring idag

Idag registrerade XO en förändring med $ +0.00001495 (+0.49%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

XOCIETY 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002872 (-48.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

XOCIETY 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XO med $ -0.00353(-53.52%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

XOCIETY 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004409 (-58.99%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för XOCIETY (XO)?

Kolla in sidan XOCIETY Prishistorik nu.

Vad är XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina XOCIETY investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera XO tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om XOCIETY på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din XOCIETY köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

XOCIETY Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer XOCIETY (XO) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina XOCIETY (XO) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för XOCIETY.

Kontrollera XOCIETY prisprognosen nu!

XOCIETY (XO) Tokenomics

Förståelsen för XOCIETY(XO):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om XO-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper XOCIETY (XO)

Letar du efter hur man köper XOCIETY? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa XOCIETY på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

XO till lokala valutor

1 XOCIETY(XO) till VND
80.68179
1 XOCIETY(XO) till AUD
A$0.00462966
1 XOCIETY(XO) till GBP
0.00226884
1 XOCIETY(XO) till EUR
0.0026061
1 XOCIETY(XO) till USD
$0.003066
1 XOCIETY(XO) till MYR
RM0.0128772
1 XOCIETY(XO) till TRY
0.12782154
1 XOCIETY(XO) till JPY
¥0.456834
1 XOCIETY(XO) till ARS
ARS$4.37999562
1 XOCIETY(XO) till RUB
0.25273038
1 XOCIETY(XO) till INR
0.27204618
1 XOCIETY(XO) till IDR
Rp51.09997956
1 XOCIETY(XO) till KRW
4.3183077
1 XOCIETY(XO) till PHP
0.17758272
1 XOCIETY(XO) till EGP
￡E.0.1467081
1 XOCIETY(XO) till BRL
R$0.01634178
1 XOCIETY(XO) till CAD
C$0.00426174
1 XOCIETY(XO) till BDT
0.3729789
1 XOCIETY(XO) till NGN
4.50217572
1 XOCIETY(XO) till COP
$11.9299593
1 XOCIETY(XO) till ZAR
R.0.05285784
1 XOCIETY(XO) till UAH
0.12644184
1 XOCIETY(XO) till TZS
T.Sh.7.533162
1 XOCIETY(XO) till VES
Bs0.56721
1 XOCIETY(XO) till CLP
$2.949492
1 XOCIETY(XO) till PKR
Rs0.86731008
1 XOCIETY(XO) till KZT
1.67814444
1 XOCIETY(XO) till THB
฿0.0994917
1 XOCIETY(XO) till TWD
NT$0.0932064
1 XOCIETY(XO) till AED
د.إ0.01125222
1 XOCIETY(XO) till CHF
Fr0.00242214
1 XOCIETY(XO) till HKD
HK$0.02385348
1 XOCIETY(XO) till AMD
֏1.17470724
1 XOCIETY(XO) till MAD
.د.م0.0279006
1 XOCIETY(XO) till MXN
$0.05644506
1 XOCIETY(XO) till SAR
ريال0.01146684
1 XOCIETY(XO) till ETB
Br0.44331294
1 XOCIETY(XO) till KES
KSh0.39615786
1 XOCIETY(XO) till JOD
د.أ0.002173794
1 XOCIETY(XO) till PLN
0.01112958
1 XOCIETY(XO) till RON
лв0.01327578
1 XOCIETY(XO) till SEK
kr0.02878974
1 XOCIETY(XO) till BGN
лв0.00508956
1 XOCIETY(XO) till HUF
Ft1.0162257
1 XOCIETY(XO) till CZK
0.0634662
1 XOCIETY(XO) till KWD
د.ك0.000938196
1 XOCIETY(XO) till ILS
0.0101178
1 XOCIETY(XO) till BOB
Bs0.0211554
1 XOCIETY(XO) till AZN
0.0052122
1 XOCIETY(XO) till TJS
SM0.02854446
1 XOCIETY(XO) till GEL
0.00833952
1 XOCIETY(XO) till AOA
Kz2.80511406
1 XOCIETY(XO) till BHD
.د.ب0.001152816
1 XOCIETY(XO) till BMD
$0.003066
1 XOCIETY(XO) till DKK
kr0.01953042
1 XOCIETY(XO) till HNL
L0.08042118
1 XOCIETY(XO) till MUR
0.1388898
1 XOCIETY(XO) till NAD
$0.05279652
1 XOCIETY(XO) till NOK
kr0.03053736
1 XOCIETY(XO) till NZD
$0.00524286
1 XOCIETY(XO) till PAB
B/.0.003066
1 XOCIETY(XO) till PGK
K0.01296918
1 XOCIETY(XO) till QAR
ر.ق0.01116024
1 XOCIETY(XO) till RSD
дин.0.30601746
1 XOCIETY(XO) till UZS
soʻm36.93975054
1 XOCIETY(XO) till ALL
L0.25269972
1 XOCIETY(XO) till ANG
ƒ0.00548814
1 XOCIETY(XO) till AWG
ƒ0.0055188
1 XOCIETY(XO) till BBD
$0.006132
1 XOCIETY(XO) till BAM
KM0.00508956
1 XOCIETY(XO) till BIF
Fr9.017106
1 XOCIETY(XO) till BND
$0.00392448
1 XOCIETY(XO) till BSD
$0.003066
1 XOCIETY(XO) till JMD
$0.49227696
1 XOCIETY(XO) till KHR
12.31323996
1 XOCIETY(XO) till KMF
Fr1.284654
1 XOCIETY(XO) till LAK
66.65217258
1 XOCIETY(XO) till LKR
Rs0.92709708
1 XOCIETY(XO) till MDL
L0.05126352
1 XOCIETY(XO) till MGA
Ar13.68748248
1 XOCIETY(XO) till MOP
P0.02455866
1 XOCIETY(XO) till MVR
0.0469098
1 XOCIETY(XO) till MWK
MK5.3136846
1 XOCIETY(XO) till MZN
MT0.1959174
1 XOCIETY(XO) till NPR
Rs0.4356786
1 XOCIETY(XO) till PYG
21.590772
1 XOCIETY(XO) till RWF
Fr4.442634
1 XOCIETY(XO) till SBD
$0.02523318
1 XOCIETY(XO) till SCR
0.04482492
1 XOCIETY(XO) till SRD
$0.1168146
1 XOCIETY(XO) till SVC
$0.02679684
1 XOCIETY(XO) till SZL
L0.05279652
1 XOCIETY(XO) till TMT
m0.010731
1 XOCIETY(XO) till TND
د.ت0.008897532
1 XOCIETY(XO) till TTD
$0.02075682
1 XOCIETY(XO) till UGX
Sh10.60836
1 XOCIETY(XO) till XAF
Fr1.71696
1 XOCIETY(XO) till XCD
$0.0082782
1 XOCIETY(XO) till XOF
Fr1.71696
1 XOCIETY(XO) till XPF
Fr0.309666
1 XOCIETY(XO) till BWP
P0.04071648
1 XOCIETY(XO) till BZD
$0.00616266
1 XOCIETY(XO) till CVE
$0.28814268
1 XOCIETY(XO) till DJF
Fr0.545748
1 XOCIETY(XO) till DOP
$0.191625
1 XOCIETY(XO) till DZD
د.ج0.39698568
1 XOCIETY(XO) till FJD
$0.0068985
1 XOCIETY(XO) till GNF
Fr26.65887
1 XOCIETY(XO) till GTQ
Q0.02348556
1 XOCIETY(XO) till GYD
$0.64113126
1 XOCIETY(XO) till ISK
kr0.370986

XOCIETY Resurs

För en mer djupgående förståelse av XOCIETY kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell XOCIETY webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om XOCIETY

Hur mycket är XOCIETY (XO) värd idag?
Livepriset för XO i USD är 0.003066 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella XO-till-USD-priset?
Det aktuella priset för XO till USD är $ 0.003066. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för XOCIETY?
Börsvärdet för XO är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av XO?
Det cirkulerande utbudet av XO är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för XO?
XO uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för XO
XO såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för XO?
Live 24-timmars handelsvolym för XO är $ 86.11K USD.
Kommer XO att gå högre i år?
XO kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in XO prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:34:02 (UTC+8)

XOCIETY (XO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Visa mer

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för XO-till-USD

Belopp

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.003066 USD

Handel XO

XO/USDT
$0.003066
$0.003066$0.003066
+0.52%

Gå med i MEXC idag

-- Spotproducent-avgift, --Spottagar-avgift
-- Terminsproducent-avgift, -- Terminstagar-avgift