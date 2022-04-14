XO

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

NamnXO

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud5,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaSUI

IntroduktionXOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
Sök
Favoriter
XO/USDT
XOCIETY
----
--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (XO)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Info
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Marknadsaffärer
Spot
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
XO/USDT
--
--
‎--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (XO)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Orderbok
Marknadsaffärer
Info
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
Loading...