Livepriset för TAC idag är 0.005083 USD.TAC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TAC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

TAC-kurs(TAC)

1 TAC-till-USD pris i realtid:

$0.005083
$0.005083$0.005083
+4.54%1D
USD
TAC (TAC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:47 (UTC+8)

TAC Pris idag

Livepriset för TAC (TAC) idag är $ 0.005083, med en förändring på 4.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAC till USD är$ 0.005083 per TAC.

TAC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAC. Under de senaste 24 timmarna handlades TAC mellan $ 0.00482 (lägsta) och $ 0.005745 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAC med +0.71% under den senaste timmen och -4.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.33K.

TAC (TAC) Marknadsinformation

$ 74.33K
$ 74.33K

$ 50.83M
$ 50.83M

10,000,000,000
10,000,000,000

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för TAC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 74.33K. Det cirkulerande utbudet av TAC är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 50.83M.

TAC Prishistorik USD

$ 0.00482
$ 0.005745
$ 0.00482

$ 0.005745

TAC (TAC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TAC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00022075+4.54%
30 dagar$ -0.000823-13.94%
60 dagar$ -0.005698-52.86%
90 dagar$ -0.00924-64.52%
TAC Prisförändring idag

Idag registrerade TAC en förändring med $ +0.00022075 (+4.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TAC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000823 (-13.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TAC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAC med $ -0.005698(-52.86%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TAC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00924 (-64.52%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TAC (TAC)?

Kolla in sidan TAC Prishistorik nu.

AI-analys för TAC

AI-drivna insikter som analyserar TAC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TACs priser?

Several key factors influence TAC cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TAC pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Utility & Use Cases: Real-world applications and platform functionality drive intrinsic value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trader decisions.

Competition: Performance relative to similar cryptocurrencies affects market positioning.

Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements impact investor confidence.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Varför vill folk veta TACs pris idag?

People want to know TAC price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to calculate profits/losses, decide when to buy or sell, and assess their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities and volatility.

Prisförutsägelse för TAC

TAC (TAC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TAC (TAC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TAC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som TAC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TAC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TAC Price Prediction.

Om TAC

TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.

Hur man köper och investerar TAC

Är du redo att komma igång med TAC? Att köpa TAC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TAC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TAC (TAC) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TAC krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TAC (TAC) Guide

Vad kan du göra med TAC

Genom att äga TAC kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa TAC (TAC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

TAC Resurs

För en mer djupgående förståelse av TAC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell TAC webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TAC

Hur mycket kommer 1 TAC att vara värd år 2030?
Om TAC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TAC-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:47 (UTC+8)

TAC (TAC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om TAC

TAC USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TAC med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TAC med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla TAC (TAC) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se TAC-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TAC/USDT
$0.005083
$0.005083
+4.33%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

