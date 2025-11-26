Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XDOG(XDOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

XDOG sammanfogar den ikoniska Doge-memekulturen med den revolutionerande potentialen hos OKX:s X-Layer-kedjeteknik, med fokus på att bygga ett roligt, inkluderande och ekonomiskt stärkande community-epicentrum.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många XDOG-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet XDOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i XDOG (XDOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper XDOG Är du intresserad av att lägga till XDOG(XDOG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa XDOG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper XDOG på MEXC nu!

XDOG (XDOG) Prishistorik Att analysera prishistoriken för XDOG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för XDOG nu!