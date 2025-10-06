XDOG Pris idag

Livepriset för XDOG (XDOG) idag är $ 0.007924, med en förändring på 7.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XDOG till USD är$ 0.007924 per XDOG.

XDOG rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XDOG. Under de senaste 24 timmarna handlades XDOG mellan $ 0.007211 (lägsta) och $ 0.008345 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XDOG med -5.02% under den senaste timmen och +9.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.97K.

XDOG (XDOG) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.97K$ 54.97K $ 54.97K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja XLAYER

