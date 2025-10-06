Livepriset för XDOG idag är 0.007924 USD.XDOG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för XDOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för XDOG idag är 0.007924 USD.XDOG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för XDOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för XDOG (XDOG) idag är $ 0.007924, med en förändring på 7.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XDOG till USD är$ 0.007924 per XDOG.
XDOG rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XDOG. Under de senaste 24 timmarna handlades XDOG mellan $ 0.007211 (lägsta) och $ 0.008345 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XDOG med -5.02% under den senaste timmen och +9.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.97K.
XDOG (XDOG) Marknadsinformation
--
----
$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
XLAYER
Det aktuella börsvärdet för XDOG är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.97K. Det cirkulerande utbudet av XDOG är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
XDOG Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007211
$ 0.007211$ 0.007211
lägsta under 24-timmar
$ 0.008345
$ 0.008345$ 0.008345
högsta under 24-timmar
$ 0.007211
$ 0.007211$ 0.007211
$ 0.008345
$ 0.008345$ 0.008345
--
----
--
----
-5.02%
+7.19%
+9.11%
+9.11%
XDOG (XDOG) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för XDOG idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00053085
+7.19%
30 dagar
$ -0.011265
-58.71%
60 dagar
$ -0.006113
-43.55%
90 dagar
$ +0.003924
+98.10%
XDOG Prisförändring idag
Idag registrerade XDOG en förändring med $ +0.00053085 (+7.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
XDOG 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.011265 (-58.71%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
XDOG 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XDOG med $ -0.006113(-43.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
XDOG 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.003924 (+98.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för XDOG (XDOG)?
AI-drivna insikter som analyserar XDOG senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Supply and Demand: Token availability versus buying pressure directly affects pricing.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Community Support: Active community engagement and social media presence influence market perception.
Partnerships: Strategic collaborations can boost investor confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect all digital assets including XDOG.
Market Manipulation: Large holders can influence prices through significant buy/sell orders.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact value.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta XDOGs pris idag?
People want to know XDOG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment analysis. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.
Prisförutsägelse för XDOG
XDOG (XDOG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XDOG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
XDOG (XDOG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på XDOG potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som XDOG kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XDOG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på XDOG Price Prediction.
Om XDOG
XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.
XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.
Hur man köper och investerar XDOG
Är du redo att komma igång med XDOG? Att köpa XDOG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper XDOG. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din XDOG (XDOG) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och XDOG krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med XDOG
Genom att äga XDOG kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa XDOG (XDOG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
XDOG sammanfogar den ikoniska Doge-memekulturen med den revolutionerande potentialen hos OKX:s X-Layer-kedjeteknik, med fokus på att bygga ett roligt, inkluderande och ekonomiskt stärkande community-epicentrum.
XDOG sammanfogar den ikoniska Doge-memekulturen med den revolutionerande potentialen hos OKX:s X-Layer-kedjeteknik, med fokus på att bygga ett roligt, inkluderande och ekonomiskt stärkande community-epicentrum.
XDOG Resurs
För en mer djupgående förståelse av XDOG kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om XDOG skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella XDOG-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar XDOG idag?
Priset för XDOG är idag $ 0.007924. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är XDOG fortfarande en bra investering?
XDOG förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XDOG, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för XDOG?
XDOG till ett värde av $ 54.97K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på XDOG?
Livepriset för XDOG uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för XDOG i den valuta du föredrar, besök XDOG Pris för mer information.
Vad påverkar priset för XDOG?
Priset på XDOG påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,412.48
+0.68%
ETH
3,408.58
+0.94%
SOL
158.06
+0.88%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
605.3
+18.07%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XDOG på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XDOG/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om XDOGs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer XDOG-priset att stiga i år?
XDOG priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för XDOG (XDOG) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:19 (UTC+8)
XDOG (XDOG) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.