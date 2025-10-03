Welf (WELF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Welf(WELF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:52:38 (UTC+8)
USD

Welf (WELF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Welf(WELF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 5.42M
$ 5.42M
Totalt utbud:
$ 50.00M
$ 50.00M
Cirkulerande utbud
$ 10.72M
$ 10.72M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 25.27M
$ 25.27M
Högsta någonsin:
$ 5.1778
$ 5.1778
Lägsta någonsin:
$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301
Aktuellt pris:
$ 0.5053
$ 0.5053

Welf (WELF) Information

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Officiell webbplats:
https://www.welf.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Welf (WELF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Welf (WELF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WELF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WELF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WELF:s tokenomics, utforska WELF-tokens pris i realtid!

Hur man köper WELF

Är du intresserad av att lägga till Welf(WELF) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa WELF, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Welf (WELF) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för WELF hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för WELF

Vill du veta vart WELF kan vara på väg? På WELF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn