TrueFiToken (TRU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om TrueFiToken(TRU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:48:05 (UTC+8)
USD

TrueFiToken (TRU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TrueFiToken(TRU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 38.19M
$ 38.19M$ 38.19M
Totalt utbud:
$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B
Cirkulerande utbud
$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M
Högsta någonsin:
$ 1.0626
$ 1.0626$ 1.0626
Lägsta någonsin:
$ 0.02315175652400417
$ 0.02315175652400417$ 0.02315175652400417
Aktuellt pris:
$ 0.02873
$ 0.02873$ 0.02873

TrueFiToken (TRU) Information

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

Officiell webbplats:
https://truefi.io/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784

TrueFiToken (TRU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TrueFiToken (TRU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TRU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TRU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TRU:s tokenomics, utforska TRU-tokens pris i realtid!

Hur man köper TRU

Är du intresserad av att lägga till TrueFiToken(TRU) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa TRU, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

TrueFiToken (TRU) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för TRU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för TRU

Vill du veta vart TRU kan vara på väg? På TRU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

