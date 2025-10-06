Switchboard Pris idag

Livepriset för Switchboard (SWTCH) idag är $ 0.06879, med en förändring på 0.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWTCH till USD är$ 0.06879 per SWTCH.

Switchboard rankas för närvarande nr.1051 enligt marknadsvärde på $ 11.80M, med ett cirkulerande utbud på 171.61M SWTCH. Under de senaste 24 timmarna handlades SWTCH mellan $ 0.06791 (lägsta) och $ 0.07019 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20357481128794683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.051817999385382896.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWTCH med +0.18% under den senaste timmen och -18.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.59K.

Switchboard (SWTCH) Marknadsinformation

Rank No.1051 Marknadsvärde $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Volym (24H) $ 62.59K$ 62.59K $ 62.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.79M$ 68.79M $ 68.79M Cirkulationsutbud 171.61M 171.61M 171.61M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 17.16% Offentlig blockkedja SOL

