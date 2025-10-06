Livepriset för Switchboard idag är 0.06879 USD.SWTCH börsvärdet är 11,804,802.39867 USD. Följ prisuppdateringar för SWTCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Switchboard idag är 0.06879 USD.SWTCH börsvärdet är 11,804,802.39867 USD. Följ prisuppdateringar för SWTCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Switchboard (SWTCH) idag är $ 0.06879, med en förändring på 0.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWTCH till USD är$ 0.06879 per SWTCH.
Switchboard rankas för närvarande nr.1051 enligt marknadsvärde på $ 11.80M, med ett cirkulerande utbud på 171.61M SWTCH. Under de senaste 24 timmarna handlades SWTCH mellan $ 0.06791 (lägsta) och $ 0.07019 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20357481128794683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.051817999385382896.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SWTCH med +0.18% under den senaste timmen och -18.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.59K.
Switchboard (SWTCH) Marknadsinformation
No.1051
$ 11.80M
$ 62.59K
$ 68.79M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Switchboard är $ 11.80M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.59K. Det cirkulerande utbudet av SWTCH är 171.61M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.79M.
Switchboard Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.06791
lägsta under 24-timmar
$ 0.07019
högsta under 24-timmar
$ 0.06791
$ 0.07019
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
+0.18%
+0.68%
-18.55%
-18.55%
Switchboard (SWTCH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Switchboard idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0004646
+0.68%
30 dagar
$ -0.03328
-32.61%
60 dagar
$ -0.08247
-54.53%
90 dagar
$ +0.02879
+71.97%
Switchboard Prisförändring idag
Idag registrerade SWTCH en förändring med $ +0.0004646 (+0.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Switchboard 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03328 (-32.61%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Switchboard 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SWTCH med $ -0.08247(-54.53%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Switchboard 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02879 (+71.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Switchboard (SWTCH)?
AI-drivna insikter som analyserar Switchboard senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Switchboards priser?
Several key factors influence Switchboard (SWTCH) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect SWTCH pricing 2. Utility Demand - Usage of Switchboard's oracle services drives token demand for network fees 3. Network Adoption - More DeFi protocols integrating Switchboard increases token utility 4. Competition - Performance against other oracle solutions like Chainlink impacts valuation 5. Token Supply - Staking rewards, token burns, and circulating supply changes 6. Partnership Announcements - New integrations with major blockchain projects 7. Technical Developments - Protocol upgrades and new feature releases 8. Regulatory News - Crypto regulations affecting oracle tokens 9. Trading Volume - Liquidity and exchange activity levels 10. Solana Ecosystem Health - Since SWTCH operates primarily on Solana, that blockchain's performance matters
Like most altcoins, SWTCH prices are highly volatile and influenced by both fundamental project developments and broader cryptocurrency market cycles.
Varför vill folk veta Switchboards pris idag?
People want to know Switchboard (SWTCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Active traders monitor daily price movements to capitalize on volatility and maximize profits or minimize losses.
Prisförutsägelse för Switchboard
Switchboard (SWTCH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SWTCH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Switchboard (SWTCH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Switchboard potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Switchboard kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SWTCH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Switchboard Price Prediction.
Om Switchboard
SWTCH is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate the seamless exchange of value between different blockchain networks, acting as a bridge for interoperability. The asset utilizes a consensus mechanism, although the specifics of this mechanism are not widely known. SWTCH's primary role is to enable users to switch between different cryptocurrencies without the need for a centralized exchange, thereby enhancing the efficiency and flexibility of transactions within the crypto ecosystem. This functionality positions SWTCH as a key player in the ongoing development of decentralized finance (DeFi) and cross-chain transactions.
Hur man köper och investerar Switchboard
Är du redo att komma igång med Switchboard? Att köpa SWTCH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Switchboard. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Switchboard (SWTCH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 171.61M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Switchboard krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Switchboard
Genom att äga Switchboard kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Switchboard (SWTCH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Switchboard att vara värd år 2030?
Om Switchboard skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Switchboard-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Switchboard idag?
Priset för Switchboard är idag $ 0.06879. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Switchboard fortfarande en bra investering?
Switchboard förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SWTCH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Switchboard?
Switchboard till ett värde av $ 62.59K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Switchboard?
Livepriset för SWTCH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Switchboard i den valuta du föredrar, besök SWTCH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Switchboard?
Priset på SWTCH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SWTCH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SWTCH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Switchboards kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Switchboard-priset att stiga i år?
Switchboard priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Switchboard (SWTCH) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:26 (UTC+8)
Switchboard (SWTCH) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.