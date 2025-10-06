Livepriset för Ai Xovia idag är 1.940368 USD.AIX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ai Xovia idag är 1.940368 USD.AIX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ai Xovia (AIX) idag är $ 1.940368, med en förändring på 3.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIX till USD är$ 1.940368 per AIX.
Ai Xovia rankas för närvarande nr.3481 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AIX. Under de senaste 24 timmarna handlades AIX mellan $ 1.87916 (lägsta) och $ 2.082493 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 51.257963, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.6605668343705937.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIX med +0.50% under den senaste timmen och +9.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.52M.
Ai Xovia (AIX) Marknadsinformation
No.3481
--
----
$ 3.52M
$ 194.04M
--
----
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL
Det aktuella börsvärdet för Ai Xovia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.52M. Det cirkulerande utbudet av AIX är --, med ett totalt utbud på 99999989.148041565. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 194.04M.
Ai Xovia Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.87916
lägsta under 24-timmar
$ 2.082493
högsta under 24-timmar
$ 1.87916
$ 2.082493
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+0.50%
-3.61%
+9.57%
+9.57%
Ai Xovia (AIX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ai Xovia idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.07281088
-3.61%
30 dagar
$ -1.644733
-45.88%
60 dagar
$ -8.007522
-80.50%
90 dagar
$ -11.479312
-85.55%
Ai Xovia Prisförändring idag
Idag registrerade AIX en förändring med $ -0.07281088 (-3.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ai Xovia 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.644733 (-45.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ai Xovia 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AIX med $ -8.007522(-80.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ai Xovia 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -11.479312 (-85.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ai Xovia (AIX)?
AI-drivna insikter som analyserar Ai Xovia senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Ai Xovias priser?
Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.
2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.
3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.
4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.
5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.
6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Varför vill folk veta Ai Xovias pris idag?
People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.
Prisförutsägelse för Ai Xovia
Ai Xovia (AIX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ai Xovia (AIX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ai Xovia potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Ai Xovia kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ai Xovia Price Prediction.
Om Ai Xovia
Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.
Hur man köper och investerar Ai Xovia
Är du redo att komma igång med Ai Xovia? Att köpa AIX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ai Xovia. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ai Xovia (AIX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ai Xovia krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Ai Xovia
Genom att äga Ai Xovia kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Ai Xovia (AIX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.
Ai Xovia Resurs
För en mer djupgående förståelse av Ai Xovia kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Ai Xovia att vara värd år 2030?
Om Ai Xovia skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ai Xovia-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ai Xovia idag?
Priset för Ai Xovia är idag $ 1.940368. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ai Xovia fortfarande en bra investering?
Ai Xovia förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AIX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ai Xovia?
Ai Xovia till ett värde av $ 3.52M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ai Xovia?
Livepriset för AIX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ai Xovia i den valuta du föredrar, besök AIX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ai Xovia?
Priset på AIX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AIX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AIX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Ai Xovias kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Ai Xovia-priset att stiga i år?
Ai Xovia priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ai Xovia (AIX) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.