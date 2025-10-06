Ai Xovia Pris idag

Livepriset för Ai Xovia (AIX) idag är $ 1.940368, med en förändring på 3.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIX till USD är$ 1.940368 per AIX.

Ai Xovia rankas för närvarande nr.3481 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AIX. Under de senaste 24 timmarna handlades AIX mellan $ 1.87916 (lägsta) och $ 2.082493 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 51.257963, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.6605668343705937.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIX med +0.50% under den senaste timmen och +9.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.52M.

Ai Xovia (AIX) Marknadsinformation

Rank No.3481 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Marknadsvärde efter full utspädning $ 194.04M$ 194.04M $ 194.04M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Ai Xovia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.52M. Det cirkulerande utbudet av AIX är --, med ett totalt utbud på 99999989.148041565. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 194.04M.