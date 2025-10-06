BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Ai Xovia idag är 1.940368 USD.AIX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ai Xovia idag är 1.940368 USD.AIX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AIX

AIX prisinformation

Vad är AIX

AIX whitepaper

AIX officiell webbplats

AIX tokenomics

AIX Prisförutsägelse

AIX historik

AIX Köpguide

AIX-till-fiat valutaomvandlare

AIX spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Ai Xovia Logotyp

Ai Xovia-kurs(AIX)

1 AIX-till-USD pris i realtid:

$1.944111
$1.944111$1.944111
-3.61%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:06 (UTC+8)

Ai Xovia Pris idag

Livepriset för Ai Xovia (AIX) idag är $ 1.940368, med en förändring på 3.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIX till USD är$ 1.940368 per AIX.

Ai Xovia rankas för närvarande nr.3481 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AIX. Under de senaste 24 timmarna handlades AIX mellan $ 1.87916 (lägsta) och $ 2.082493 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 51.257963, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.6605668343705937.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIX med +0.50% under den senaste timmen och +9.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.52M.

Ai Xovia (AIX) Marknadsinformation

No.3481

--
----

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

$ 194.04M
$ 194.04M$ 194.04M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Det aktuella börsvärdet för Ai Xovia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.52M. Det cirkulerande utbudet av AIX är --, med ett totalt utbud på 99999989.148041565. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 194.04M.

Ai Xovia Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.87916
$ 1.87916$ 1.87916
lägsta under 24-timmar
$ 2.082493
$ 2.082493$ 2.082493
högsta under 24-timmar

$ 1.87916
$ 1.87916$ 1.87916

$ 2.082493
$ 2.082493$ 2.082493

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.50%

-3.61%

+9.57%

+9.57%

Ai Xovia (AIX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Ai Xovia idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.07281088-3.61%
30 dagar$ -1.644733-45.88%
60 dagar$ -8.007522-80.50%
90 dagar$ -11.479312-85.55%
Ai Xovia Prisförändring idag

Idag registrerade AIX en förändring med $ -0.07281088 (-3.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Ai Xovia 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.644733 (-45.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Ai Xovia 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AIX med $ -8.007522(-80.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Ai Xovia 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -11.479312 (-85.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ai Xovia (AIX)?

Kolla in sidan Ai Xovia Prishistorik nu.

AI-analys för Ai Xovia

AI-drivna insikter som analyserar Ai Xovia senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ai Xovias priser?

Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.

2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.

3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.

4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.

5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.

6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Varför vill folk veta Ai Xovias pris idag?

People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.

Prisförutsägelse för Ai Xovia

Ai Xovia (AIX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ai Xovia (AIX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ai Xovia potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Ai Xovia kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ai Xovia Price Prediction.

Om Ai Xovia

Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.

Hur man köper och investerar Ai Xovia

Är du redo att komma igång med Ai Xovia? Att köpa AIX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ai Xovia. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ai Xovia (AIX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ai Xovia krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Ai Xovia (AIX) Guide

Vad kan du göra med Ai Xovia

Genom att äga Ai Xovia kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Ai Xovia (AIX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia Resurs

För en mer djupgående förståelse av Ai Xovia kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Ai Xovia webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Ai Xovia

Hur mycket kommer 1 Ai Xovia att vara värd år 2030?
Om Ai Xovia skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ai Xovia-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:06 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Ai Xovia

AIX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på AIX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av AIX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Ai Xovia (AIX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Ai Xovia-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
AIX/USDT
$1.944111
$1.944111$1.944111
-3.51%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2991
$0.2991$0.2991

+49.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2196
$0.2196$0.2196

+339.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017032
$0.000017032$0.000017032

+240.64%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019894
$0.0019894$0.0019894

+184.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003243
$0.00003243$0.00003243

+64.61%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001903
$0.000000001903$0.000000001903

+71.28%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för AIX-till-USD

Belopp

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1.940368 USD