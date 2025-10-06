Lombard Pris idag

Livepriset för Lombard (BARD) idag är $ 0.7787, med en förändring på 5.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BARD till USD är$ 0.7787 per BARD.

Lombard rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BARD. Under de senaste 24 timmarna handlades BARD mellan $ 0.7194 (lägsta) och $ 0.799 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BARD med +0.54% under den senaste timmen och +16.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.20M.

Lombard (BARD) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Marknadsvärde efter full utspädning $ 778.70M$ 778.70M $ 778.70M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Lombard är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.20M. Det cirkulerande utbudet av BARD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 778.70M.