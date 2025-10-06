BörsDEX+
Lombard Logotyp

Lombard-kurs(BARD)

1 BARD-till-USD pris i realtid:

$0.7787
$0.7787$0.7787
+5.38%1D
USD
Lombard (BARD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:31 (UTC+8)

Lombard Pris idag

Livepriset för Lombard (BARD) idag är $ 0.7787, med en förändring på 5.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BARD till USD är$ 0.7787 per BARD.

Lombard rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BARD. Under de senaste 24 timmarna handlades BARD mellan $ 0.7194 (lägsta) och $ 0.799 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BARD med +0.54% under den senaste timmen och +16.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.20M.

Lombard (BARD) Marknadsinformation

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 778.70M
$ 778.70M$ 778.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Lombard är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.20M. Det cirkulerande utbudet av BARD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 778.70M.

Lombard Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.7194
$ 0.7194$ 0.7194
lägsta under 24-timmar
$ 0.799
$ 0.799$ 0.799
högsta under 24-timmar

$ 0.7194
$ 0.7194$ 0.7194

$ 0.799
$ 0.799$ 0.799

--
----

--
----

+0.54%

+5.38%

+16.78%

+16.78%

Lombard (BARD) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lombard idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.039755+5.38%
30 dagar$ +0.0415+5.62%
60 dagar$ +0.6587+548.91%
90 dagar$ +0.6587+548.91%
Lombard Prisförändring idag

Idag registrerade BARD en förändring med $ +0.039755 (+5.38%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lombard 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0415 (+5.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lombard 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BARD med $ +0.6587(+548.91%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lombard 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.6587 (+548.91%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lombard (BARD)?

Kolla in sidan Lombard Prishistorik nu.

AI-analys för Lombard

AI-drivna insikter som analyserar Lombard senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lombards priser?

Several key factors influence Lombard (BARD) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and collaborations
5. Regulatory news affecting DeFi protocols
6. Token utility and staking rewards
7. Community adoption and user growth
8. Competition from similar lending/borrowing platforms
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Varför vill folk veta Lombards pris idag?

People want to know Lombard (BARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Prisförutsägelse för Lombard

Lombard (BARD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BARD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lombard (BARD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lombard potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Lombard

BARD is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary role is to facilitate transactions within the digital space, providing a secure and efficient means of transferring value. BARD utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. This crypto asset is typically used in the context of decentralized finance (DeFi), a rapidly growing sector within the cryptocurrency ecosystem that aims to recreate traditional financial systems such as loans and interest in a decentralized manner. BARD's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new tokens being minted as rewards for those who validate transactions and secure the network.

Hur man köper och investerar Lombard

Vad är Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lombard kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lombard webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lombard

Hur mycket kommer 1 Lombard att vara värd år 2030?
Om Lombard skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lombard-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:31 (UTC+8)

Utforska mer om Lombard

BARD USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BARD med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BARD med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Lombard (BARD) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Lombard-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BARD/USDC
$0.7776
$0.7776$0.7776
+5.20%
0.00% (USDT)
BARD/USDT
$0.7787
$0.7787$0.7787
+5.45%
0.00% (USDT)

