Slingshot (SLING) Tokenomics

Slingshot (SLING) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Slingshot(SLING), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:10:26 (UTC+8)
USD

Slingshot (SLING) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Slingshot(SLING), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 60.29K
$ 60.29K$ 60.29K
Totalt utbud:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkulerande utbud
$ 186.47M
$ 186.47M$ 186.47M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Högsta någonsin:
$ 0.07452
$ 0.07452$ 0.07452
Lägsta någonsin:
$ 0.000322590255228324
$ 0.000322590255228324$ 0.000322590255228324
Aktuellt pris:
$ 0.0003233
$ 0.0003233$ 0.0003233

Slingshot (SLING) Information

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Officiell webbplats:
https://slingshotdao.com/
Whitepaper:
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Slingshot (SLING) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SLING-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SLING-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SLING:s tokenomics, utforska SLING-tokens pris i realtid!

Hur man köper SLING

Är du intresserad av att lägga till Slingshot(SLING) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SLING, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Slingshot (SLING) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SLING hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SLING

Vill du veta vart SLING kan vara på väg? På SLING sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn