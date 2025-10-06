BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Shopify idag är 155.55 USD.SHOPON börsvärdet är 550,312.2669571785 USD. Följ prisuppdateringar för SHOPON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Shopify idag är 155.55 USD.SHOPON börsvärdet är 550,312.2669571785 USD. Följ prisuppdateringar för SHOPON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SHOPON

SHOPON prisinformation

Vad är SHOPON

SHOPON officiell webbplats

SHOPON tokenomics

SHOPON Prisförutsägelse

SHOPON historik

SHOPON Köpguide

SHOPON-till-fiat valutaomvandlare

SHOPON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Shopify Logotyp

Shopify-kurs(SHOPON)

1 SHOPON-till-USD pris i realtid:

$155.55
$155.55$155.55
+0.14%1D
USD
Shopify (SHOPON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:25 (UTC+8)

Shopify Pris idag

Livepriset för Shopify (SHOPON) idag är $ 155.55, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHOPON till USD är$ 155.55 per SHOPON.

Shopify rankas för närvarande nr.2439 enligt marknadsvärde på $ 550.31K, med ett cirkulerande utbud på 3.54K SHOPON. Under de senaste 24 timmarna handlades SHOPON mellan $ 149.02 (lägsta) och $ 161.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 182.1711035353474, medan det lägsta priset någonsin var $ 138.6031384583193.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHOPON med -0.94% under den senaste timmen och -10.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 99.85K.

Shopify (SHOPON) Marknadsinformation

No.2439

$ 550.31K
$ 550.31K$ 550.31K

$ 99.85K
$ 99.85K$ 99.85K

$ 550.31K
$ 550.31K$ 550.31K

3.54K
3.54K 3.54K

3,537.84806787
3,537.84806787 3,537.84806787

ETH

Det aktuella börsvärdet för Shopify är $ 550.31K, med en 24h-handelsvolym på $ 99.85K. Det cirkulerande utbudet av SHOPON är 3.54K, med ett totalt utbud på 3537.84806787. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 550.31K.

Shopify Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 149.02
$ 149.02$ 149.02
lägsta under 24-timmar
$ 161.2
$ 161.2$ 161.2
högsta under 24-timmar

$ 149.02
$ 149.02$ 149.02

$ 161.2
$ 161.2$ 161.2

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-0.94%

+0.14%

-10.23%

-10.23%

Shopify (SHOPON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Shopify idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.2175+0.14%
30 dagar$ -8.83-5.38%
60 dagar$ +55.55+55.55%
90 dagar$ +55.55+55.55%
Shopify Prisförändring idag

Idag registrerade SHOPON en förändring med $ +0.2175 (+0.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Shopify 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -8.83 (-5.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Shopify 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SHOPON med $ +55.55(+55.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Shopify 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +55.55 (+55.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Shopify (SHOPON)?

Kolla in sidan Shopify Prishistorik nu.

AI-analys för Shopify

AI-drivna insikter som analyserar Shopify senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Shopifys priser?

Several key factors influence Shopify (SHOP) stock prices:

1. Revenue Growth: Quarterly earnings reports and merchant growth rates directly impact investor confidence.

2. E-commerce Trends: Online shopping adoption and digital transformation drive demand for Shopify's platform.

3. Competition: Rivalry with Amazon, WooCommerce, and other e-commerce platforms affects market share.

4. Economic Conditions: Consumer spending patterns and recession fears influence retail technology stocks.

5. Interest Rates: Higher rates typically pressure growth stocks like Shopify.

6. Product Innovation: New features, integrations, and services expansion drive valuation.

7. Market Sentiment: Tech sector performance and investor risk appetite significantly impact pricing.

Varför vill folk veta Shopifys pris idag?

People want to know Shopify (SHOP) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for financial planning purposes.

Prisförutsägelse för Shopify

Shopify (SHOPON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHOPON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Shopify (SHOPON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Shopify potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Shopify kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SHOPON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Shopify Price Prediction.

Om Shopify

SHOPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, aiming to revolutionize the e-commerce industry by integrating blockchain technology. The primary purpose of SHOPON is to facilitate secure, transparent, and efficient transactions in the online shopping space. It employs a consensus mechanism for transaction validation and maintains an immutable ledger to enhance trust among users. The asset is typically used for making purchases, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights. The supply and issuance model of SHOPON is designed to maintain a balance between demand and supply, ensuring stability in its ecosystem.

Hur man köper och investerar Shopify

Är du redo att komma igång med Shopify? Att köpa SHOPON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Shopify. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Shopify (SHOPON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 3.54K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Shopify krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Shopify (SHOPON) Guide

Vad kan du göra med Shopify

Genom att äga Shopify kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Shopify (SHOPON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Shopify (SHOPON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Shopify Resurs

För en mer djupgående förståelse av Shopify kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Shopify webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Shopify

Hur mycket kommer 1 Shopify att vara värd år 2030?
Om Shopify skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Shopify-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:25 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Shopify

SHOPON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SHOPON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SHOPON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Shopify (SHOPON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Shopify-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SHOPON/USDT
$155.55
$155.55$155.55
+0.10%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.3002
$0.3002$0.3002

+50.10%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1905
$0.1905$0.1905

+281.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021777
$0.0021777$0.0021777

+211.10%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014209
$0.000014209$0.000014209

+184.18%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03796
$0.03796$0.03796

+62.15%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för SHOPON-till-USD

Belopp

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 155.55 USD