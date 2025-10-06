Shopify Pris idag

Livepriset för Shopify (SHOPON) idag är $ 155.55, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHOPON till USD är$ 155.55 per SHOPON.

Shopify rankas för närvarande nr.2439 enligt marknadsvärde på $ 550.31K, med ett cirkulerande utbud på 3.54K SHOPON. Under de senaste 24 timmarna handlades SHOPON mellan $ 149.02 (lägsta) och $ 161.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 182.1711035353474, medan det lägsta priset någonsin var $ 138.6031384583193.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHOPON med -0.94% under den senaste timmen och -10.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 99.85K.

Shopify (SHOPON) Marknadsinformation

Rank No.2439 Marknadsvärde $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K Volym (24H) $ 99.85K$ 99.85K $ 99.85K Marknadsvärde efter full utspädning $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K Cirkulationsutbud 3.54K 3.54K 3.54K Totalt utbud 3,537.84806787 3,537.84806787 3,537.84806787 Offentlig blockkedja ETH

